Сутки на Харьковщине: в Балаклее число раненых возросло до 15, враг применял по области различные виды вооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки 6 населенных пунктов Харьковщины подверглись атакам со стороны российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В городе Балаклея вследствие обстрела погибла 88-летняя женщина, еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших - 4-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.

Враг применил различные виды вооружения:

1 ракету "Искандер-М",

1 КАБ,

1 беспилотник типа "Молния",

1 FPV-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

Купянский район:

2 частных дома (г. Купянск),

2 хозяйственные постройки (с. Благодатовка),

частный дом (с. Большая Шапковка),

многоквартирный дом (с. Новоосиново).

Изюмский район:

5 многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, 5 магазинов, 2 аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск (г. Балаклея),

дом и хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские).

Местные службы продолжают ликвидировать последствия атак и оказывать помощь пострадавшим.

Фото: Последствия удары по Балаклее

Фото: Последствия удара по Балаклее

Фото: Последствия удары по Балаклее

Фото: Последствия удары по Балаклее

Фото: Последствия удары по Балаклее