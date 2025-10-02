Сутки на Харьковщине: в Балаклее число раненых возросло до 15, враг применял по области различные виды вооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки 6 населенных пунктов Харьковщины подверглись атакам со стороны российских войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В городе Балаклея вследствие обстрела погибла 88-летняя женщина, еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших - 4-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.
Враг применил различные виды вооружения:
-
1 ракету "Искандер-М",
-
1 КАБ,
-
1 беспилотник типа "Молния",
-
1 FPV-дрон.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
Купянский район:
-
2 частных дома (г. Купянск),
-
2 хозяйственные постройки (с. Благодатовка),
-
частный дом (с. Большая Шапковка),
-
многоквартирный дом (с. Новоосиново).
Изюмский район:
-
5 многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, 5 магазинов, 2 аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск (г. Балаклея),
-
дом и хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские).
Местные службы продолжают ликвидировать последствия атак и оказывать помощь пострадавшим.
