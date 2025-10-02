РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9601 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
591 2

Сутки на Харьковщине: в Балаклее число раненых возросло до 15, враг применял по области различные виды вооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки 6 населенных пунктов Харьковщины подверглись атакам со стороны российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В городе Балаклея вследствие обстрела погибла 88-летняя женщина, еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших - 4-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.

Враг применил различные виды вооружения:

  • 1 ракету "Искандер-М",

  • 1 КАБ,

  • 1 беспилотник типа "Молния",

  • 1 FPV-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

Купянский район:

  • 2 частных дома (г. Купянск),

  • 2 хозяйственные постройки (с. Благодатовка),

  • частный дом (с. Большая Шапковка),

  • многоквартирный дом (с. Новоосиново).

Изюмский район:

  • 5 многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, 5 магазинов, 2 аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск (г. Балаклея),

  • дом и хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские).

Местные службы продолжают ликвидировать последствия атак и оказывать помощь пострадавшим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг массированно атаковал Харьков КАБами и баллистикой: есть пострадавшие, вспыхнули пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Харьковская область
Фото: Последствия удары по Балаклее
Харьковская область
Фото: Последствия удара по Балаклее
Харьковская область
Фото: Последствия удары по Балаклее
Харьковская область
Фото: Последствия удары по Балаклее
Харьковская область
Фото: Последствия удары по Балаклее
Харьковская область
Фото: Последствия удары по Балаклее

Автор: 

обстрел (29785) Балаклея (275) Харьковская область (1661) Изюмский район (143) Купянский район (441)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де відповідь ?
показать весь комментарий
02.10.2025 09:03 Ответить
так вчора начебто щось гундосив найпотужніший....це і є відповідь
показать весь комментарий
02.10.2025 09:26 Ответить
 
 