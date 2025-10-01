РУС
Ночью враг массированно атаковал Харьков КАБами и баллистикой: есть пострадавшие, вспыхнули пожары. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 1 октября 2025 года, войска РФ массированно атаковали Харьков баллистикой и КАБами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, атака началась около 2 ночи.

"Харьков находится под комбинированной атакой. Предварительно, по Киевскому району города нанесены удары КАБами. Кроме этого, зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду", - информировал в 2.07 мэр города Игорь Терехов.

Как сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, в результате вражеского удара КАБом по Салтовскому району вспыхнул пожар. Впоследствии стало известно, что вспыхнули торговые павильоны, гаражи и частный дом.

Харьков после обстрела

По данным ОВА, среди четырех пострадавших в результате ударов КАБами по Харькову - 80-летняя женщина, 34-летний и 27-летний и 25-летний мужчины. У пострадавших взрывные ранения. Они госпитализированы. Еще один 21-летний мужчина получил помощь медиков на месте.

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, ночью войска РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.

В Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 кв. м. В Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием, а также произошел пожар и разрушения гаражей на площади 350 кв. м.

Предварительно пострадало 5 человек.

Пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные.

обстрел (29771) Харьков (7755) баллистические ракеты (444) КАБ (437) Харьковская область (1656) Харьковский район (560) Чугуевский район (226)
Фламінго на старті, пітушня зелена балабольна
01.10.2025 06:26 Ответить
Схоже відповіді від Османської гниди традиційно не буде
01.10.2025 06:52 Ответить
Відповідь - це те саме по Белогороду. Але, туди-сюди, ви самі знаєте. Пеліканів нема. Грошей нема. Волі нема. Нічого нема.
01.10.2025 07:20 Ответить
Так квіти садимо. У Кременчуці наприклад двори асфальтуємо.
