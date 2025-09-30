Харьков под массированной атакой дронов: в городе взрывы, есть как минимум 4 прилета
Сейчас войска РФ атакуют ударными беспилотниками территорию Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе слышны взрывы. Есть прилеты.
Так, в период с 15.30 и до этой минуты зафиксировано не менее 4 ударов по городу. Взрывы продолжаются.
В частности, известно, что враг ударил по Киевскому району.
"В Харькове прогремели взрывы. Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги. Берегите себя!", - отмечает глава ОГА Олег Синегубов.
"Враг нанес еще один удар по Киевскому району Харькова. Предварительно, зафиксирован "прилет" БпЛА типа "Шахед". Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил в 16.26 Синегубов.
Больше информации о вражеской дроновой атаке на Харьков на данный момент нет.
