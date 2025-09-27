Сутки на Харьковщине: россияне нанесли удары по Харькову и пяти районам области, 10 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 26 сентября, российские захватчики нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Чугуевского, Богодуховского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов.

об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

6 КАБ;

1 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

2 БПЛА типа "Молния";

3 fpv-дрона;

3 БПЛА (тип устанавливается).

В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу торгового центра. В результате атаки 48-летняя женщина получила взрывное ранение и еще трое женщин - 40, 48, 63 лет получили острую реакцию на стресс. В результате атаки поврежден магазин, автобус.

КАБами враг атаковал поселок Белый Колодец. Ранены 60-летний мужчина и 78-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу.

В селе Ивашки Золочевской громады вражескими FPV повреждены частный дом, одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственные постройки и энергосети.

Из-за ударов по Купянскому району повреждена жилая инфраструктура. На трассе враг атаковал автомобиль с правоохранителями. Пострадали четверо полицейских.

Также за сутки были зафиксированы повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры:

В Мерефе Харьковского района повреждено гражданское предприятие;

В Изюмском районе поврежден экскаватор (с. Каменка), электросети (с. Шебелинка).

