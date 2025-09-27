РУС
Сутки на Харьковщине: россияне нанесли удары по Харькову и пяти районам области, 10 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 26 сентября, российские захватчики нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Чугуевского, Богодуховского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 6 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона;
  • 3 БПЛА (тип устанавливается).

В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу торгового центра. В результате атаки 48-летняя женщина получила взрывное ранение и еще трое женщин - 40, 48, 63 лет получили острую реакцию на стресс. В результате атаки поврежден магазин, автобус.

КАБами враг атаковал поселок Белый Колодец. Ранены 60-летний мужчина и 78-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу.

В селе Ивашки Золочевской громады вражескими FPV повреждены частный дом, одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственные постройки и энергосети.

Из-за ударов по Купянскому району повреждена жилая инфраструктура. На трассе враг атаковал автомобиль с правоохранителями. Пострадали четверо полицейских.

Также за сутки были зафиксированы повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры:

  • В Мерефе Харьковского района повреждено гражданское предприятие;
  • В Изюмском районе поврежден экскаватор (с. Каменка), электросети (с. Шебелинка).

обстрел (29713) Харьков (7752) Харьковская область (1642) Богодуховский район (86) Купянский район (434) Харьковский район (556) Чугуевский район (225) Белый Колодезь (4) Ивашки (15) Мерефа (3)
