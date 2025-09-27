Сутки на Харьковщине: россияне нанесли удары по Харькову и пяти районам области, 10 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 26 сентября, российские захватчики нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Чугуевского, Богодуховского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 1 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 3 БПЛА (тип устанавливается).
В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу торгового центра. В результате атаки 48-летняя женщина получила взрывное ранение и еще трое женщин - 40, 48, 63 лет получили острую реакцию на стресс. В результате атаки поврежден магазин, автобус.
КАБами враг атаковал поселок Белый Колодец. Ранены 60-летний мужчина и 78-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу.
В селе Ивашки Золочевской громады вражескими FPV повреждены частный дом, одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственные постройки и энергосети.
Из-за ударов по Купянскому району повреждена жилая инфраструктура. На трассе враг атаковал автомобиль с правоохранителями. Пострадали четверо полицейских.
Также за сутки были зафиксированы повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры:
- В Мерефе Харьковского района повреждено гражданское предприятие;
- В Изюмском районе поврежден экскаватор (с. Каменка), электросети (с. Шебелинка).
