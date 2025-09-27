Доба на Харківщині: росіяни вдарили по Харкову та п’яти районах області, 10 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 вересня, російські загарбники завдали ударів по Харкову та населених пунктах Чугуївського, Богодухівського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБ;

1 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

2 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

3 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах торговельного центру. Внаслідок атаки 48-річна жінка дістала вибухове поранення та ще троє жінок - 40, 48, 63 років зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок атаки пошкоджено магазин, автобус.

КАБами ворог атакував селище Білий Колодязь. Поранені 60-річний чоловік та 78-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні.

У селі Івашки Золочівської громади ворожими FPV пошкоджено приватний будинок, одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі.

Через удари по Куп’янському району пошкоджено житлову інфраструктуру. На трасі ворог атакував автомобіль з правоохоронцями. Постраждали четверо поліцейських.

Також за добу були зафіксовані пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури:

У Мерефі Харківського району пошкоджено цивільне підприємство;

В Ізюмському районі пошкоджено екскаватор (с. Кам'янка), електромережі (с. Шебелинка).

