Окупанти вдарили дроном по торговельному центру у Харкові: постраждали чотири людини. ФОТО

Російські загарбники 26 вересня завдали удару дроном по торговому центру у Харкові. Є постраждалі.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Терехова, у Харкові "приліт" ворожого дрона по даху одного з торгових центрів у Київському районі. Попередньо, окупанти вдарили безпілотником "Молнія".

"У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці працюють підрозділи ДСНС", - повідомив Синєгубов о 17:58.

"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА в Київському районі. За останніми даними, медики надають допомогу трьом жінкам, - повідомив посадовець о 18:08.

Кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб, - повідомив Синєгубов о 18:16.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!