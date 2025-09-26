Оккупанты ударили дроном по торговому центру в Харькове: пострадали четыре человека. ФОТО

Российские захватчики 26 сентября нанесли удар дроном по торговому центру в Харькове. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Терехова, в Харькове "прилет" вражеского дрона по крыше одного из торговых центров в Киевском районе. Предварительно, оккупанты ударили беспилотником "Молния".

"В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу магазина мебели. На эту минуту известно о двух пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают подразделения ГСЧС", - сообщил Синегубов в 17:58.

"Увеличилось количество пострадавших в результате "прилета" вражеского БПЛА в Киевском районе. По последним данным, медики оказывают помощь трем женщинам, - сообщил чиновник в 18:08.

Количество пострадавших в Харькове в результате удара вражеским дроном увеличилось до 4 человек, - сообщил Синегубов в 18:16.

Также в результате обстрела поврежден муниципальный автобус с пассажирами. По предварительной информации, пострадавших среди них нет.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!