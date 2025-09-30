Харків під масованою атакою дронів: у місті вибухи, є щонайменше 4 прильоти

Наразі війська РФ атакують ударними безпілотниками територію Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті чути вибухи. Є прильоти.

Так, у період із 15.30 і до цієї хвилини зафіксовано щонайменше 4 удари по місту. Вибухи продовжуються.

Зокрема, відомо, що ворог ударив по Київському району.

"В Харкові пролунали вибухи. Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!", - наголошує очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав ще одного удару по Київському району Харкова. Попередньо, зафіксовано "прильот" БпЛА типу "Шахед". Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", - додав о 16.26 Синєгубов.

Більше інформації щодо ворожої дронової атаки на Харків на цю мить немає.

