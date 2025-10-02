Доба на Харківщині: у Балаклії кількість поранених зросла до 15, ворог застосовував по області різні види озброєння. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби 6 населених пунктів Харківської області зазнали атак з боку російських військ.

У місті Балаклія внаслідок обстрілу загинула 88-річна жінка, ще 15 людей дістали поранення. Серед постраждали - 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Ворог застосував різні види озброєння:

1 ракету "Іскандер-М",

1 КАБ,

1 безпілотник типу "Молнія",

1 FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

Куп’янський район:

2 приватні будинки (м. Куп’янськ),

2 господарчі споруди (с. Благодатівка),

приватний будинок (с. Велика Шапківка),

багатоквартирний будинок (с. Новоосинове).

Ізюмський район:

5 багатоквартирних будинків, нежитлова будівля, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівля, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня, пошта, кіоск (м. Балаклія),

будинок та господарчі споруди (с. Піски-Радьківські).

Місцеві служби продовжують ліквідувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.

Фото: Наслідки удари по Балаклії

