УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9122 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
615 2

Доба на Харківщині: у Балаклії кількість поранених зросла до 15, ворог застосовував по області різні види озброєння. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби 6 населених пунктів Харківської області зазнали атак з боку російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У місті Балаклія внаслідок обстрілу загинула 88-річна жінка, ще 15 людей дістали поранення. Серед постраждали - 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Ворог застосував різні види озброєння:

  • 1 ракету "Іскандер-М",

  • 1 КАБ,

  • 1 безпілотник типу "Молнія",

  • 1 FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

Куп’янський район:

  • 2 приватні будинки (м. Куп’янськ),

  • 2 господарчі споруди (с. Благодатівка),

  • приватний будинок (с. Велика Шапківка),

  • багатоквартирний будинок (с. Новоосинове).

Ізюмський район:

  • 5 багатоквартирних будинків, нежитлова будівля, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівля, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня, пошта, кіоск (м. Балаклія),

  • будинок та господарчі споруди (с. Піски-Радьківські).

Місцеві служби продовжують ліквідувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог масовано атакував Харків КАБами та балістикою: є постраждалі, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харківщина
Фото: Наслідки удари по Балаклії
Харківщина
Фото: Наслідки удари по Балаклії
Харківщина
Фото: Наслідки удари по Балаклії
Харківщина
Фото: Наслідки удари по Балаклії
Харківщина
Фото: Наслідки удари по Балаклії
Харківщина
Фото: Наслідки удари по Балаклії

Автор: 

обстріл (31124) Балаклія (289) Харківська область (1684) Ізюмський район (142) Куп’янський район (441)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де відповідь ?
показати весь коментар
02.10.2025 09:03 Відповісти
так вчора начебто щось гундосив найпотужніший....це і є відповідь
показати весь коментар
02.10.2025 09:26 Відповісти
 
 