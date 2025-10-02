Доба на Харківщині: у Балаклії кількість поранених зросла до 15, ворог застосовував по області різні види озброєння. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби 6 населених пунктів Харківської області зазнали атак з боку російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У місті Балаклія внаслідок обстрілу загинула 88-річна жінка, ще 15 людей дістали поранення. Серед постраждали - 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Ворог застосував різні види озброєння:
-
1 ракету "Іскандер-М",
-
1 КАБ,
-
1 безпілотник типу "Молнія",
-
1 FPV-дрон.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
Куп’янський район:
-
2 приватні будинки (м. Куп’янськ),
-
2 господарчі споруди (с. Благодатівка),
-
приватний будинок (с. Велика Шапківка),
-
багатоквартирний будинок (с. Новоосинове).
Ізюмський район:
-
5 багатоквартирних будинків, нежитлова будівля, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівля, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня, пошта, кіоск (м. Балаклія),
-
будинок та господарчі споруди (с. Піски-Радьківські).
Місцеві служби продовжують ліквідувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.
