УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9224 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Харківщини Обстріли Харкова
2 452 5

Вночі ворог масовано атакував Харків КАБами та балістикою: є постраждалі, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 1 жовтня 2025 року, війська РФ масовано атакували Харків балістикою та КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, атака розпочалась близько 2 ночі.

"Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано ударів КАБами. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю", - інформував о 2.07 мер міста Ігор Терехов.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару КАБом по Салтівському району спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що спалахнули торгові павільйони, гаражі та приватний будинок.

Харків після обстрілу
 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків під масованою атакою дронів: у місті вибухи, є щонайменше 4 прильоти

За даними ОВА, серед чотирьох постраждалих внаслідок ударів КАБами по Харкову - 80-річна жінка, 34-річний та 27-річний та 25-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Вони шпиталізовані. Ще один 21-річний чоловік отримав допомогу медиків на місці.

Як згодом повідомили в ДСНС, вночі війська РФ завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.

У Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м. У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв. м.

Попередньо постраждало 5 осіб.

харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу
харків після обстрілу

Пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

обстріл (31108) Харків (5883) балістичні ракети (475) КАБ (438) Харківська область (1680) Харківський район (568) Чугуївський район (229)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фламінго на старті, пітушня зелена балабольна
показати весь коментар
01.10.2025 06:26 Відповісти
Схоже відповіді від Османської гниди традиційно не буде
показати весь коментар
01.10.2025 06:52 Відповісти
Відповідь - це те саме по Белогороду. Але, туди-сюди, ви самі знаєте. Пеліканів нема. Грошей нема. Волі нема. Нічого нема.
показати весь коментар
01.10.2025 07:20 Відповісти
Так квіти садимо. У Кременчуці наприклад двори асфальтуємо.
показати весь коментар
01.10.2025 09:23 Відповісти
 
 