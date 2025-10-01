Вночі ворог масовано атакував Харків КАБами та балістикою: є постраждалі, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 1 жовтня 2025 року, війська РФ масовано атакували Харків балістикою та КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, атака розпочалась близько 2 ночі.

"Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано ударів КАБами. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю", - інформував о 2.07 мер міста Ігор Терехов.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару КАБом по Салтівському району спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що спалахнули торгові павільйони, гаражі та приватний будинок.





За даними ОВА, серед чотирьох постраждалих внаслідок ударів КАБами по Харкову - 80-річна жінка, 34-річний та 27-річний та 25-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Вони шпиталізовані. Ще один 21-річний чоловік отримав допомогу медиків на місці.

Як згодом повідомили в ДСНС, вночі війська РФ завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.

У Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м. У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв. м.

Попередньо постраждало 5 осіб.













Пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

