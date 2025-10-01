Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 10, серед них 4-річна дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері середи, 1 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Загинула жінка, постраждали 10 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти нанесли ракетний удар по місту Балаклія. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка", - розповів посадовець.

За попередньою інформацією, було влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком – спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

На місці ворожої атаки працюють підрозділи ДСНС та медики.

Оновлення

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих через російський ракетний удар зросла до дев’яти.

"Сьогодні ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на 5 поверсі будинку та легкові автомобілі. За попередніми даними загинула 70-річна жінка, ще 9 осіб постраждали", - сказано в повідомленні.

Оновлення

Пресслужба Харківської облпрокуратури повідомила, що за оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 10, одна жінка загинула.

Загинула жінка. Постраждали десять людей, серед яких дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес.

Попередньо встановлено, що ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-М". Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку. Пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення Росію воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції продовжують працювати на місці атаки.

