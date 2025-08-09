Ворог масовано вдарив БпЛА по Харківській області: пошкоджені будівлі, шість постраждалих. ФОТОрепортаж

Вночі 9 серпня Харківська область зазнала масованих ударів ударних безпілотників, внаслідок чого сталися численні пожежі у кількох районах. Постраждало щонайменше 6 цивільних, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, з 1.00 до 2.00 росіяни застосували 22 БпЛА "Герань-2", - йдеться в повідомленні.

У Богодухівському районі сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі на території лікарні у селищі Золочів.

У селі Клугіно-Башкирівка Чугуївського району горіли квартири у 4-поверховому житловому будинку. Постраждало 6 осіб, з них 1 дитина.

Внаслідок обстрілів Ізюмського району у Балаклії сталось загоряння адміністративної будівлі та приватного будинку. Також горіли будівлі навчального закладу та клубу у селі Калинове Борівської громади.

Під ворожим ударом опинилися і Куп'янський район. У селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток іншого навчального закладу, гаражі та автівки. У селі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо. У Млинках Шевченківської громади горіла будівля лікувального закладу та господарча споруда.

