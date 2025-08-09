Враг нанес удар ударными БпЛА по Харьковской области: повреждены здания, шесть пострадавших. ФОТОрепортаж
Ночью 9 августа Харьковская область подверглась массированным ударам ударных беспилотников, в результате чего произошли многочисленные пожары в нескольких районах. Пострадали по меньшей мере 6 гражданских, среди них ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины и начальник ОВА Олег Синегубов.
"По предварительным данным, с 1.00 до 2.00 россияне применили 22 БпЛА "Герань-2", - говорится в сообщении.
В Богодуховском районе произошел пожар в одноэтажном административном здании на территории больницы в поселке Золочев.
В селе Клугино-Башкировка Чугуевского района горели квартиры в 4-этажном жилом доме. Пострадали 6 человек, из них 1 ребенок.
В результате обстрелов Изюмского района в Балаклее произошло возгорание административного здания и частного дома. Также горели здания учебного заведения и клуба в селе Калиновое Боровской громады.
Под вражеским ударом оказался и Купянский район. В поселке Шевченково горели классы учебного заведения, общежитие другого учебного заведения, гаражи и машины. В селе Отрадное Шевченковской громады повреждена крыша зернохранилища, горело разлитое топливо. В Млынках Шевченковской громады горело здание лечебного учреждения и хозяйственная постройка.
