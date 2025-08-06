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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Три человека пострадали в результате ударов РФ по Купянску и Боровой. ФОТО

Сегодня, 6 августа, российские войска нанесли удары по г. Купянск и поселку Боровая на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, ориентировочно в 10:30 вооруженные силы РФ обстреляли г. Купянск. Ранения получили двое мужчин в возрасте 45 и 55 лет.

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Также сегодня днем вражеский ударный беспилотник, предположительно "Молния", атаковал поселок Боровая Изюмского района. Ранена 86-летняя женщина. Повреждены дом и автомобиль.

Россияне атаковали Харьковскую область 6 августа
Россияне атаковали Харьковскую область 6 августа

Автор: 

обстрел (28913) Харьковская область (1412) Изюмский район (122) Купянский район (336) Боровая (13) Купянск (724)


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