Три человека пострадали в результате ударов РФ по Купянску и Боровой. ФОТО
Сегодня, 6 августа, российские войска нанесли удары по г. Купянск и поселку Боровая на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, ориентировочно в 10:30 вооруженные силы РФ обстреляли г. Купянск. Ранения получили двое мужчин в возрасте 45 и 55 лет.
Также сегодня днем вражеский ударный беспилотник, предположительно "Молния", атаковал поселок Боровая Изюмского района. Ранена 86-летняя женщина. Повреждены дом и автомобиль.
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