Три людини постраждали внаслідок ударів РФ по Куп’янську та Боровій. ФОТО
Сьогодні, 6 серпня, російські війська завдали ударів по м. Куп’янськ та селищу Борова на Харківщині, унаслідок чого постраждали троє людей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, орієнтовно о 10:30 збройні сили рф обстріляли м. Куп’янськ. Поранення дістали двоє чоловіків віком 45 та 55 років.
Також сьогодні вдень ворожий ударний безпілотник, імовірно "Молнія", атакував селище Борова Ізюмського району. Поранено 86-річна жінку. Пошкоджено будинок та автомобіль.
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