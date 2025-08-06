Три людини постраждали внаслідок ударів РФ по Куп’янську та Боровій. ФОТО

Сьогодні, 6 серпня, російські війська завдали ударів по м. Куп’янськ та селищу Борова на Харківщині, унаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, орієнтовно о 10:30 збройні сили рф обстріляли м. Куп’янськ. Поранення дістали двоє чоловіків віком 45 та 55 років.

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Також сьогодні вдень ворожий ударний безпілотник, імовірно "Молнія", атакував селище Борова Ізюмського району. Поранено 86-річна жінку. Пошкоджено будинок та автомобіль.







