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Новини Обстріли Харківщини
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Нічний обстріл Лозової: 80% міста залишилось без світла

Обстріл Лозової

У ніч на 5 липня російські війська обстріляли місто Лозова Харківської області, внаслідок чого близько 80% жителів залишилися без електропостачання.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у результаті атаки було знеструмлено більшість споживачів. На ранок енергетики відновили електропостачання в самому місті, тривають роботи у прилеглих населених пунктах громади.

У першу чергу заживили об’єкти критичної інфраструктури, поступово повертають електрику і побутовим споживачам. Харківська ОВА координує ремонтні роботи, а постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Лозова Харківської області зазнала ворожої атаки. Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Новоплатонівці 29 липня: кількість жертв зросла до 7, у лікарні померла 85-річна жінка

Автор: 

Електрика (2043) Харківська область (1420) Лозівський район (12) Лозова (4)


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Де наші удари у відповідь по вокзалах ворога ? Чому нема?
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05.08.2025 14:36 Відповісти
вже була відповідь, потужна, балаболістична!
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05.08.2025 14:45 Відповісти
Шашлики полетіли чи асфальт?
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05.08.2025 14:48 Відповісти
потужне "помстимося!"
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05.08.2025 15:06 Відповісти
Нам не треба чекати сооюзників. В нас вироблялися при попередниках ракети дальністю до 2550 км.
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05.08.2025 15:21 Відповісти
Чому,умовно,Бєлгород,Брянськ,та, навіть, провінціальне місто у відповідь не лишити без світла?Ніхто не призиває бити по житловій забудові,а інфраструктурні об'єкти,котрі подвійного призначення.Тим паче що сам ЗЕленський обіцяв що буде відповідь Багато він чого обіцяв.Обіцяного,кажуть,три роки ждуть,а ми сьомий.Виходе що тріпло і балабол?
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05.08.2025 15:27 Відповісти
 
 