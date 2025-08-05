Нічний обстріл Лозової: 80% міста залишилось без світла
У ніч на 5 липня російські війська обстріляли місто Лозова Харківської області, внаслідок чого близько 80% жителів залишилися без електропостачання.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у результаті атаки було знеструмлено більшість споживачів. На ранок енергетики відновили електропостачання в самому місті, тривають роботи у прилеглих населених пунктах громади.
У першу чергу заживили об’єкти критичної інфраструктури, поступово повертають електрику і побутовим споживачам. Харківська ОВА координує ремонтні роботи, а постраждалим надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Лозова Харківської області зазнала ворожої атаки. Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни.
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