Удар РФ по Новоплатонівці 29 липня: кількість жертв зросла до 7, у лікарні померла 85-річна жінка
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Новоплатонівці на Харківщині 29 липня 2025 року зросла до 7.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці 5 серпня у лікарні померла 85-річна жінка, яка дістала поранення внаслідок російського удару", - зазначили там.
Нагадаємо, 29 липня 2025 року російські окупанти завдали удару по Новоплатонівці на Харківщині. В той момент люди отримували гуманітарну допомогу.
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