УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
250 0

Удар РФ по Новоплатонівці 29 липня: кількість жертв зросла до 7, у лікарні померла 85-річна жінка

Обстріл Новоплатонівки 29 липня 2025 року Зросла кількість жертв

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Новоплатонівці на Харківщині 29 липня 2025 року зросла до 7.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці 5 серпня у лікарні померла 85-річна жінка, яка дістала поранення внаслідок російського удару", - зазначили там.

Нагадаємо, 29 липня 2025 року російські окупанти завдали удару по Новоплатонівці на Харківщині. В той момент люди отримували гуманітарну допомогу.

Читайте: Рашисти вдарили ракетою по Сумщині: двоє загиблих, є постраждалі

Автор: 

обстріл (30210) жертви (1871) Харківська область (1420) Ізюмський район (120) Новоплатонівка (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 