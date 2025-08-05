Удар РФ по Новоплатоновке 29 июля: число жертв возросло до 7, в больнице скончалась 85-летняя женщина
Количество погибших в результате удара РФ по Новоплатоновке на Харьковщине 29 июля 2025 года возросло до 7.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром 5 августа в больнице умерла 85-летняя женщина, которая получила ранения в результате российского удара", - отметили там.
Напомним, 29 июля 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Новоплатоновке на Харьковщине. В тот момент люди получали гуманитарную помощь.
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