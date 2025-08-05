Ворог вночі масовано атакував Лозову на Харківщині, є загиблий та поранені (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти 5 серпня Лозова Харківської області зазнала ворожої атаки. Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки", - йдеться в повідомленні.

Наразі служби працюють над відновленням водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ.

"Прошу мешканців повідомляти про пошкодження. Відбуваються зміни в транспортному сполученні. Тимчасово закритий залізничний вокзал. Це поки що вся інформація, яку можемо надати. Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", - зазначив Зеленський.

Згодом член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок атаки постраждав вокзал Лозової через російську атаку.

"Загинув механік одного з підрозділів на залізничному вузлі, чотири працівники дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повдіомили в АТ "Укрзалізниця" внаслідок обстрілу змінено рух пасажирських потягів.

"Вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси", - йдеться в повдіомленні.

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