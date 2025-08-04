Три людини загинули внаслідок російських обстрілів Харківщини. ФОТО
Внаслідок російських обстрілів Харківської області 4 серпня загинули 3 людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, вранці 4 серпня внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка.
Крім того, російський FPV-дрон влучив у мопед, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. Загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло.
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Olifant
показати весь коментар04.08.2025 22:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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