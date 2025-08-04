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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Три людини загинули внаслідок російських обстрілів Харківщини. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів Харківської області 4 серпня загинули 3 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, вранці 4 серпня внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка.

Крім того, російський FPV-дрон влучив у мопед, що рухався дорогою у Вовчанській громаді. Загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено — тіло сильно обгоріло.

Читайте: Росіяни обстріляли 44 населені пункти Харківщини протягом тижня: 9 загиблих та 35 постраждалих. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстріл (30210) Вовчанськ (457) Харківська область (1404) Чугуївський район (192) Лосівка (1) війна в Україні (5531)


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А якби їх було 5? Написали б п'ять людин?
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04.08.2025 22:14 Відповісти
 
 