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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни обстріляли 44 населені пункти Харківщини протягом тижня: 9 загиблих та 35 постраждалих. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 44 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждали 35 людей, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло.

Крім того, ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпаса, 3 людей постраждали.

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Повідомляється, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети ЗРК С-300;
  • 94 некеровані авіаційні ракети;
  • 35 КАБ;
  • 23 БпЛА типу "Шахед";
  • 40 БпЛА типу "Герань-2";
  • 5 БпЛА типу "Ланцет";
  • 8 БпЛА типу "Молнія";
  • 18 fpv-дронів;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).

Обстріли Харківщини за тиждень

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Ізюмського району, де пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, 2 магазини, пошту, складське приміщення, 2 пожежні автомобілі, 4 цивільні автомобілі, 2 господарчі споруди, гараж.

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Суттєві пошкодження також у Куп’янському районі: 3 багатоквартирні і 6 приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, 2 складські приміщення, підприємство, 2 нежитлові будівлі, гараж, сільськогосподарське поле на площі 3 гектари.

Обстріли Харківщини за тиждень

У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 3 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 4 автомобілі, нежитлову будівлю.

Обстріли Харківщини за тиждень
Обстріли Харківщини за тиждень

Підрозділи ДСНС знешкодили 425 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (30210) Харківська область (1404)


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