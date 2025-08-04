Росіяни обстріляли 44 населені пункти Харківщини протягом тижня: 9 загиблих та 35 постраждалих. ФОТОрепортаж
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 44 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждали 35 людей, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло.
Крім того, ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпаса, 3 людей постраждали.
Повідомляється, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети ЗРК С-300;
- 94 некеровані авіаційні ракети;
- 35 КАБ;
- 23 БпЛА типу "Шахед";
- 40 БпЛА типу "Герань-2";
- 5 БпЛА типу "Ланцет";
- 8 БпЛА типу "Молнія";
- 18 fpv-дронів;
- 4 БпЛА (тип встановлюється).
Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Ізюмського району, де пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, 2 магазини, пошту, складське приміщення, 2 пожежні автомобілі, 4 цивільні автомобілі, 2 господарчі споруди, гараж.
Суттєві пошкодження також у Куп’янському районі: 3 багатоквартирні і 6 приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, 2 складські приміщення, підприємство, 2 нежитлові будівлі, гараж, сільськогосподарське поле на площі 3 гектари.
У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 3 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 4 автомобілі, нежитлову будівлю.
Підрозділи ДСНС знешкодили 425 вибухонебезпечних предметів.
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