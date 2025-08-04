Росіяни обстріляли 44 населені пункти Харківщини протягом тижня: 9 загиблих та 35 постраждалих. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 44 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждали 35 людей, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло.

Крім того, ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпаса, 3 людей постраждали.

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Повідомляється, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети ЗРК С-300;

94 некеровані авіаційні ракети;

35 КАБ;

23 БпЛА типу "Шахед";

40 БпЛА типу "Герань-2";

5 БпЛА типу "Ланцет";

8 БпЛА типу "Молнія";

18 fpv-дронів;

4 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Ізюмського району, де пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, 2 магазини, пошту, складське приміщення, 2 пожежні автомобілі, 4 цивільні автомобілі, 2 господарчі споруди, гараж.

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Суттєві пошкодження також у Куп’янському районі: 3 багатоквартирні і 6 приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, 2 складські приміщення, підприємство, 2 нежитлові будівлі, гараж, сільськогосподарське поле на площі 3 гектари.

У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 3 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 4 автомобілі, нежитлову будівлю.





Підрозділи ДСНС знешкодили 425 вибухонебезпечних предметів.