Доба на Харківщині: ворог атакував Харків та 10 населених пунктів. Одна людина загинула, 13 постраждали, зокрема троє дітей

Протягом доби російські загарбники не припиняли атак на цивільних Харківщини. Ворог застосував некеровані авіаційні ракети, КАБи, БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 некерованих авіаційних ракет;

5 КАБ;

5 БпЛА типу "Шахед";

8 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Ввечері 1 серпня, близько 20:50, російські безпілотники атакували Київський район Харкова. БпЛА влучив у дерево біля багатоквартирного житлового будинку

11 людей дістали поранення, зокрема, 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики. Пошкоджено автомобіль і скління в будинку.

"Попередньо встановлено, що для удару ворог застосував ударний БпЛА "Молния", - повідомили у прокуратурі.

Внаслідок скидання боєприпасу з дрона у селі Токарівка Дергачівської громади поранення дістали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Також вдень 1 серпня війська РФ обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.

Внаслідок російських обстрілів зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (село Підсереднє), приватний будинок (село Андріївка);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (селище Борова), приватний будинок, пошту, магазин, автомобіль (місто Балаклія)

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (село Земляний Яр), складські приміщення (село. Лиман);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (село Івашки).

Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, повідомила Ізюмська МВА.

За їхніми даними, місто Ізюм теж залишилось знеструмленим.

Станом на ранок енергетики виконують роботи з відновлення живлення в громаді, частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання.

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