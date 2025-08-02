Наслідки ворожого удару по Балаклії на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вночі 2 серпня ворожі безпілотники атакували центр Балаклії Харківської області. Ударною хвилею та уламками пошкоджено скління вікон у 6 багатоквартирних будинках, 5 адміністративних будівлях та закладі освіти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.
Внаслідок атаки ніхто з цивільних не постраждав. Всі відповідні служби працюють на місцях. Представниками комісії вранці буде зафіксовано збитки та проведено відповідну роботу за програмою єВідновлення.
"Цей обстріл - чергове підтвердження того, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення", - наголосив Карабанов.
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