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Наслідки ворожого удару по Балаклії на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі 2 серпня ворожі безпілотники атакували центр Балаклії Харківської області.  Ударною хвилею та уламками пошкоджено скління вікон у 6 багатоквартирних будинках, 5 адміністративних будівлях та закладі освіти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

Внаслідок атаки ніхто з цивільних не постраждав. Всі відповідні служби працюють на місцях. Представниками комісії вранці буде зафіксовано збитки та проведено відповідну роботу за програмою єВідновлення.

"Цей обстріл - чергове підтвердження того, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення", - наголосив Карабанов.

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Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія

Автор: 

обстріл (30157) Балаклія (283) Харківська область (1398) Ізюмський район (116)


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