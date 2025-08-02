Последствия вражеского удара по Балаклее в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 2 августа вражеские беспилотники атаковали центр Балаклеи Харьковской области. Ударной волной и обломками повреждено остекление окон в 6 многоквартирных домах, 5 административных зданиях и учебном заведении
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.
В результате атаки никто из гражданских не пострадал. Все соответствующие службы работают на местах. Представителями комиссии утром будет зафиксирован ущерб и проведена соответствующая работа по программе еВідновлення.
"Этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения", - подчеркнул Карабанов.
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