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Последствия вражеского удара по Балаклее в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 2 августа вражеские беспилотники атаковали центр Балаклеи Харьковской области. Ударной волной и обломками повреждено остекление окон в 6 многоквартирных домах, 5 административных зданиях и учебном заведении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.

В результате атаки никто из гражданских не пострадал. Все соответствующие службы работают на местах. Представителями комиссии утром будет зафиксирован ущерб и проведена соответствующая работа по программе еВідновлення.

"Этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения", - подчеркнул Карабанов.

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Балаклия
Балаклия
Балаклия
Балаклия
Балаклия
Балаклия

Автор: 

обстрел (28834) Балаклея (268) Харьковская область (1379) Изюмский район (116)


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