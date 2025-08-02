Оккупанты ударили беспилотниками по центру Балаклеи: есть попадания в частные дома

В ночь на субботу, 2 августа, российские захватчики нанесли удар по центральной части Балаклеи на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Балаклее прогремели два взрыва. Оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА", - рассказал чиновник.

Он добавил, что зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.

Информация о пострадавших уточняется.

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