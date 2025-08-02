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Новости Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты ударили беспилотниками по центру Балаклеи: есть попадания в частные дома

взрывы, дым

В ночь на субботу, 2 августа, российские захватчики нанесли удар по центральной части Балаклеи на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Балаклее прогремели два взрыва. Оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА", - рассказал чиновник.

Он добавил, что зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.

Информация о пострадавших уточняется.

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Автор: 

беспилотник (4048) атака (473) Балаклея (268) Харьковская область (1379) Изюмский район (116)


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