Окупанти вдарили безпілотниками по центру Балаклії: є влучання в приватне домоволодіння
У ніч на суботу, 2 серпня, російські загарбники завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині.
Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Балаклії пролунали два вибухи. Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА", - розповів посадовець.
Він додав, що зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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