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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни вбили одну людину і двох поранили на Харківщині

Обстріли Харківщини 1 серпня

Російська армія не припиняє атакувати Харківську область, унаслідок сьогоднішніх обстрілів одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні, 1 серпня, у с. Токарівка Дергачівської громади внаслідок скидання боєприпасу з дрона поранення дістали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Також сьогодні орієнтовно о 13:15 війська РФ обстріляли с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.

Також читайте: 103 рази росіяни атакували Харків у липні: одна людина загинула, ще 164 - постраждали, з них 20 - діти. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (30157) Харківська область (1392) Куп’янський район (331) Харківський район (486) Лісна Стінка (1) Токарівка (2)


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