Росіяни вбили одну людину і двох поранили на Харківщині
Російська армія не припиняє атакувати Харківську область, унаслідок сьогоднішніх обстрілів одна людина загинула, ще двоє поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні, 1 серпня, у с. Токарівка Дергачівської громади внаслідок скидання боєприпасу з дрона поранення дістали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Також сьогодні орієнтовно о 13:15 війська РФ обстріляли с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль