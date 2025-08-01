Росіяни вбили одну людину і двох поранили на Харківщині

Російська армія не припиняє атакувати Харківську область, унаслідок сьогоднішніх обстрілів одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні, 1 серпня, у с. Токарівка Дергачівської громади внаслідок скидання боєприпасу з дрона поранення дістали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Постраждалих госпіталізували до лікарні.



Також сьогодні орієнтовно о 13:15 війська РФ обстріляли с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.

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