Россияне убили одного человека и двух ранили на Харьковщине

Российская армия не прекращает атаковать Харьковскую область, вследствие сегодняшних обстрелов один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, сегодня, 1 августа, в с. Токаревка Дергачевской громады вследствие сброса боеприпаса с дрона ранения получили двое мужчин в возрасте 62 и 64 года. Пострадавших госпитализировали в больницу.



Также сегодня ориентировочно в 13:15 войска РФ обстреляли с. Лесная Стенка Купянского района. Погибла 75-летняя женщина.

Также читайте: 103 раза россияне атаковали Харьков в июле: один человек погиб, еще 164 - пострадали, из них 20 - дети. ИНФОГРАФИКА