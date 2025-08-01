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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне убили одного человека и двух ранили на Харьковщине

Обстрелы Харьковской области 1 августа

Российская армия не прекращает атаковать Харьковскую область, вследствие сегодняшних обстрелов один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, сегодня, 1 августа, в с. Токаревка Дергачевской громады вследствие сброса боеприпаса с дрона ранения получили двое мужчин в возрасте 62 и 64 года. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Также сегодня ориентировочно в 13:15 войска РФ обстреляли с. Лесная Стенка Купянского района. Погибла 75-летняя женщина.

Также читайте: 103 раза россияне атаковали Харьков в июле: один человек погиб, еще 164 - пострадали, из них 20 - дети. ИНФОГРАФИКА

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обстрел (28834) Харьковская область (1379) Купянский район (332) Харьковский район (481) Лесная Стенка (1) Токаревка (2)


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