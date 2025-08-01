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Новости Обстрелы Харькова
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103 раза россияне атаковали Харьков в июле: один человек погиб, еще 164 пострадали, из них 20 - дети. ИНФОГРАФИКА

Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года

В июле Харьков пережил 103 вражеских обстрела. Как обычно в последнее время, подавляющее большинство составляли удары дронами типа "Шахед".

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг продолжал применять тактику массированных атак с низких высот - большими группами, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

"Часто атаки были комбинированными: сначала - авиабомбы, потом - "шахеды", и все это - по одной цели. Что также укладывается и в другую, уже знакомую, тенденцию - повторные удары по тем же локациям с минимальными временными интервалами, когда на месте уже работают экстренные службы, врачи, спасатели. Чрезвычайно коварная практика со стороны врага", - подчеркнул Терехов.

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Обстрелы Харькова за июль

По данным ОВА, в июле пострадали 164 человека, из них 20 - дети. К сожалению, один человек погиб.

В результате вражеских атак разрушениям подверглись 8 из 9 районов Харькова.

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Относительно воздушных тревог: в июле в области они продолжались всего 16 суток, в городе - 10.

Автор: 

обстрел (28806) Харьков (7702) Харьковская область (1374) Харьковский район (481)


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