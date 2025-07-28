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Новости Обстрелы Харькова
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Враг чаще начал бить по Харькову тяжелыми КАБами и новыми БПЛА "Черника". За неделю зафиксировано 47 ударов, - Терехов

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На прошлой неделе Харьков подвергся 47 российским ударам. Основную массу атак враг осуществлял "Шахедами". Однако в последнее время фиксируется использование россиянами тяжелых управляемых авиабомб и новых БПЛА типа "Черника".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В результате вражеских обстрелов пострадал 71 человек. Среди них - 11 детей. Часть раненых до сих пор находится в больницах.

Наибольшим разрушениям подвергся Киевский район. Однако также серьезно пострадали Шевченковский и Индустриальный районы.

"Было выбито более полутора тысяч окон только в жилом фонде. Повреждены десятки жилых домов, объекты критической инфраструктуры, в частности котельная, трансформаторная подстанция, тубдиспансер. Кроме того, были попадания по гражданским предприятиям. Выгорели десятки автомобилей", - сообщил Терехов.

Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилась на 27 часов. Это на 32% меньше, чем по области.

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Обстрелы Харькова за неделю

Автор: 

обстрел (28740) Харьков (7695) Харьковская область (1352) Харьковский район (468)


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Дивно, а стефанчуки та аброхамій, з шоблою служок з ВРУ, на канікулах!!
Мабуть, в Харькові з катлєтою, лимони Харківчанам роздають!!??
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28.07.2025 12:58 Ответить
Паршиво...а наші нові дрони поки лише в планах "партії та правітельства"...немає грошей...а враховуючи можливу зупинку фінансування від ЄС - і не буде...😢
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28.07.2025 13:06 Ответить
А ми чим і по чому?
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28.07.2025 13:08 Ответить
 
 