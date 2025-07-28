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Новини Обстріли Харкова
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Ворог частіше почав бити по Харкову важкими КАбами та новими БпЛА "Черника". За тиждень зафіксовано 47 ударів, - Терехов

У Харкові витратять 180 мільйонів на ремонт фасаду лікарні

Минулого тижня Харків зазнав 47 російських ударів. Основну масу атак ворог здійснював "Шахедами". Проте останнім часом фіксується використання росіянами важких керованих авіабомб та нових БПЛА типу "Черніка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 71 особа. Серед них - 11 дітей. Частина поранених досі перебуває в лікарнях.

Найбільших руйнувань зазнав Київський район. Проте також серйозно постраждали Шевченківський та Індустріальний райони.

"Було вибито понад півтори тисячі вікон лише в житловому фонді. Пошкоджені десятки житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельня, трансформаторна підстанція, тубдиспансер. Крім того, були влучання по цивільних підприємствах. Вигоріли десятки автівок", - повідомив Терехов.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 27 годин. Це на 32% менше, ніж по області.

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Обстріли Харкова за тиждень

Автор: 

обстріл (30064) Харків (5818) Харківська область (1370) Харківський район (474)


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Дивно, а стефанчуки та аброхамій, з шоблою служок з ВРУ, на канікулах!!
Мабуть, в Харькові з катлєтою, лимони Харківчанам роздають!!??
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28.07.2025 12:58 Відповісти
Паршиво...а наші нові дрони поки лише в планах "партії та правітельства"...немає грошей...а враховуючи можливу зупинку фінансування від ЄС - і не буде...😢
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28.07.2025 13:06 Відповісти
А ми чим і по чому?
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28.07.2025 13:08 Відповісти
 
 