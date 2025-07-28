Ворог частіше почав бити по Харкову важкими КАбами та новими БпЛА "Черника". За тиждень зафіксовано 47 ударів, - Терехов

Минулого тижня Харків зазнав 47 російських ударів. Основну масу атак ворог здійснював "Шахедами". Проте останнім часом фіксується використання росіянами важких керованих авіабомб та нових БПЛА типу "Черніка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 71 особа. Серед них - 11 дітей. Частина поранених досі перебуває в лікарнях.

Найбільших руйнувань зазнав Київський район. Проте також серйозно постраждали Шевченківський та Індустріальний райони.

"Було вибито понад півтори тисячі вікон лише в житловому фонді. Пошкоджені десятки житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельня, трансформаторна підстанція, тубдиспансер. Крім того, були влучання по цивільних підприємствах. Вигоріли десятки автівок", - повідомив Терехов.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 27 годин. Це на 32% менше, ніж по області.

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