44 із 58 комунальних медзакладів Харкова пошкоджені через агресію РФ

У Харкові внаслідок російської агресії постраждали 44 із 58 комунальних медичних закладів.

Про це сьогодні, у День медика, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові постраждала більшість комунальних медзакладів - 44 з 58. Деякі - не раз і навіть не двічі. Це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це - завдяки нашим героїчним медикам", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер зовсім не схожі на будні колегі з більшості інших міст України. Адже, крім звичних пацієнтів з хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом, вони щодня рятують поранених після ворожих ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілів. Під вибухами, серед уламків.

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"Шана військовим медикам, які роблять абсолютно неймовірні речі, часто у бойових умовах, і повертають захисників та захисниць до життя, до тями, до строю!



Я дуже вдячний кожному медпрацівнику - за професійність, за витримку, за те, що залишилися з людьми у рідному місті в ці найважчі часи!" - додав міський голова.

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