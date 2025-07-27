44 із 58 комунальних медзакладів Харкова пошкоджені через агресію РФ
У Харкові внаслідок російської агресії постраждали 44 із 58 комунальних медичних закладів.
Про це сьогодні, у День медика, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові постраждала більшість комунальних медзакладів - 44 з 58. Деякі - не раз і навіть не двічі. Це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це - завдяки нашим героїчним медикам", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер зовсім не схожі на будні колегі з більшості інших міст України. Адже, крім звичних пацієнтів з хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом, вони щодня рятують поранених після ворожих ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілів. Під вибухами, серед уламків.
"Шана військовим медикам, які роблять абсолютно неймовірні речі, часто у бойових умовах, і повертають захисників та захисниць до життя, до тями, до строю!
Я дуже вдячний кожному медпрацівнику - за професійність, за витримку, за те, що залишилися з людьми у рідному місті в ці найважчі часи!" - додав міський голова.
Будь ласка, зачекайте...
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