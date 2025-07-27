Росіяни атакували дронами Харків: сталися пожежі
У ніч на неділю, 27 липня, російські загарбники повторно атакували дронами Харків. Зафіксовано влучання у Київському та Шевченківському районах.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2". Прильоти зафіксовано в Київському та Шевченківському районах. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі", - повідомив посадовець.
Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
На місці працюють профільні служби.
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