Росіяни атакували дронами Харків: сталися пожежі

У ніч на неділю, 27 липня, російські загарбники повторно атакували дронами Харків. Зафіксовано влучання у Київському та Шевченківському районах.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2". Прильоти зафіксовано в Київському та Шевченківському районах. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі", - повідомив посадовець.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

На місці працюють профільні служби.

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