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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне атаковали дронами Харьков: произошли пожары

пожежа

В ночь на воскресенье, 27 июля, российские захватчики повторно атаковали дронами Харьков. Зафиксировано попадание в Киевском и Шевченковском районах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2". Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. В результате вражеских ударов загорелись пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе", - сообщил чиновник.

Сейчас информация о пострадавших не поступала.

На месте работают профильные службы.

Автор: 

пожар (6000) Харьков (7691) Харьковская область (1352) Харьковский район (466)


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Жалко харківян. Але що поробиш, коли кацапський свинорейх находиться до них близько. Добре, що наші героїчні ЗСУ відігнали кацапські орди на відстань, що не дозволяє свинорейху обстрілювати Харків з артилерії
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27.07.2025 07:37 Ответить
Жалко в бджілки. Там шкода.
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27.07.2025 09:13 Ответить
Що атакував ze вип€рдок?
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27.07.2025 10:54 Ответить
 
 