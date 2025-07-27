Россияне атаковали дронами Харьков: произошли пожары

В ночь на воскресенье, 27 июля, российские захватчики повторно атаковали дронами Харьков. Зафиксировано попадание в Киевском и Шевченковском районах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2". Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. В результате вражеских ударов загорелись пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе", - сообщил чиновник.

Сейчас информация о пострадавших не поступала.

На месте работают профильные службы.