Россияне атаковали дронами Харьков: произошли пожары
В ночь на воскресенье, 27 июля, российские захватчики повторно атаковали дронами Харьков. Зафиксировано попадание в Киевском и Шевченковском районах.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2". Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. В результате вражеских ударов загорелись пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе", - сообщил чиновник.
Сейчас информация о пострадавших не поступала.
На месте работают профильные службы.
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Кот Бегемот
показать весь комментарий27.07.2025 07:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Николай Декапольцев
показать весь комментарий27.07.2025 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Леонід Іванов #585422
показать весь комментарий27.07.2025 10:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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