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Новини Атака безпілотників на Харків
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Росіяни масово атакують Харків дронами: Зафіксовано удар по цивільному підприємству

Вибухи лунають у Харкові

Увечері 26 липня російські війська атакували Харків, у місті пролунав вибух.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, під ударом ворожого БпЛА - Київській район. Інформація зʼясовується.

Також повідомляється про групу ударних ворожих дронів на Харківщині.

Голова ОВА наголосив, що загроза для Харкова зберігається.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе!" - закликав Синєгубов.

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Своєю чергою Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що удар прийшовся по цивільному підприємству в Київському районі, що вже кілька років не працює.

Наслідки уточнюються.

Він наголосив, що місто під масованою атакою дронів. 

Згодом у місті знову пролунав вибух. Другий приліт орієнтовно у те саме місце, що й перший.

Автор: 

обстріл (30048) Харків (5812) Харківська область (1361) Харківський район (471)


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