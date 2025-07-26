Росіяни масово атакують Харків дронами: Зафіксовано удар по цивільному підприємству
Увечері 26 липня російські війська атакували Харків, у місті пролунав вибух.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, під ударом ворожого БпЛА - Київській район. Інформація зʼясовується.
Також повідомляється про групу ударних ворожих дронів на Харківщині.
Голова ОВА наголосив, що загроза для Харкова зберігається.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе!" - закликав Синєгубов.
Своєю чергою Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що удар прийшовся по цивільному підприємству в Київському районі, що вже кілька років не працює.
Наслідки уточнюються.
Він наголосив, що місто під масованою атакою дронів.
Згодом у місті знову пролунав вибух. Другий приліт орієнтовно у те саме місце, що й перший.
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