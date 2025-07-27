Россияне массово атакуют Харьков дронами: зафиксирован удар по гражданскому предприятию
Вечером 26 июля российские войска атаковали Харьков, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, под ударом вражеского БПЛА - Киевской район. Информация выясняется.
Также сообщается о группе ударных вражеских дронов на Харьковщине.
Глава ОГА подчеркнул, что угроза для Харькова сохраняется.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя!" - призвал Синегубов.
В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает.
Последствия уточняются.
Он отметил, что город под массированной атакой дронов.
Впоследствии в городе снова прогремел взрыв. Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый.
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