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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне массово атакуют Харьков дронами: зафиксирован удар по гражданскому предприятию

Взрывы раздаются в Харькове

Вечером 26 июля российские войска атаковали Харьков, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, под ударом вражеского БПЛА - Киевской район. Информация выясняется.

Также сообщается о группе ударных вражеских дронов на Харьковщине.

Глава ОГА подчеркнул, что угроза для Харькова сохраняется.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя!" - призвал Синегубов.

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В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает.

Последствия уточняются.

Он отметил, что город под массированной атакой дронов.

Впоследствии в городе снова прогремел взрыв. Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый.

Автор: 

обстрел (28724) Харьков (7691) Харьковская область (1352) Харьковский район (466)


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В Харькове столько предприятий,что давно можно было бы наладить выпуск оружия и посылать его в обратную сторону...хуситы блд в пустыне из труб ракеты делают ...а тут......полный пздц...
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27.07.2025 03:59 Ответить
Випуск зброї було налогоддено після 2014 року і підприємсиап працювали 8/5 з 24/7 можливих. А після травня 2019 року вони стали працювати 8/1. Славте Zе.
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27.07.2025 06:17 Ответить
главное чистота и новые клумбы городе-а обстрелы то таке
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27.07.2025 05:49 Ответить
 
 