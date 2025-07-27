44 из 58 коммунальных медучреждений Харькова повреждены из-за агрессии РФ

В Харькове в результате российской агрессии пострадали 44 из 58 коммунальных медицинских учреждений. Об этом сегодня, в День медика, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове пострадало большинство коммунальных медучреждений - 44 из 58. Некоторые - не раз и даже не дважды. Это горькая статистика. Но, несмотря ни на что, система здравоохранения города функционирует не хуже, чем до войны. И все это - благодаря нашим героическим медикам", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что будни харьковских врачей, фельдшеров, медсестер совсем не похожи на будни коллег из большинства других городов Украины. Ведь кроме привычных пациентов с хроническими заболеваниями, ургентными состояниями, послеоперационным уходом, они ежедневно спасают раненых после вражеских ударов. Каждый день работают под угрозой обстрелов. Под взрывами, среди обломков.

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"Уважение военным медикам, которые делают совершенно невероятные вещи, часто в боевых условиях, и возвращают защитников и защитниц к жизни, в строй!

Я очень благодарен каждому медработнику - за профессионализм, за выдержку, за то, что остались с людьми в родном городе в эти тяжелые времена!" - добавил городской голова.