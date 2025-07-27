44 из 58 коммунальных медучреждений Харькова повреждены из-за агрессии РФ
В Харькове в результате российской агрессии пострадали 44 из 58 коммунальных медицинских учреждений. Об этом сегодня, в День медика, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове пострадало большинство коммунальных медучреждений - 44 из 58. Некоторые - не раз и даже не дважды. Это горькая статистика. Но, несмотря ни на что, система здравоохранения города функционирует не хуже, чем до войны. И все это - благодаря нашим героическим медикам", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что будни харьковских врачей, фельдшеров, медсестер совсем не похожи на будни коллег из большинства других городов Украины. Ведь кроме привычных пациентов с хроническими заболеваниями, ургентными состояниями, послеоперационным уходом, они ежедневно спасают раненых после вражеских ударов. Каждый день работают под угрозой обстрелов. Под взрывами, среди обломков.
"Уважение военным медикам, которые делают совершенно невероятные вещи, часто в боевых условиях, и возвращают защитников и защитниц к жизни, в строй!
Я очень благодарен каждому медработнику - за профессионализм, за выдержку, за то, что остались с людьми в родном городе в эти тяжелые времена!" - добавил городской голова.
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