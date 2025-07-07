РФ повредила и уничтожила более 2384 объектов медицинской инфраструктуры Украины, из них 308 разрушены полностью, - Минздрав
С начала полномасштабного вторжения России повреждено или уничтожено 2384 объекта в 781 учреждении здравоохранения Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданская инфраструктура Украины, в частности - учреждения здравоохранения, регулярно подвергается атакам со стороны России. По состоянию на 1 июля 2025 года подтверждено повреждение или полное разрушение 2 384 объекта в составе 781 учреждения здравоохранения. Из них 2 076 объектов получили частичные повреждения, 308 объектов разрушены полностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие потери понесли Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Киевская и Херсонская области.
Кроме этого, с начала войны уничтожено 278 автомобилей экстренной медицинской помощи, 131 получил повреждения, 80 автомобилей захвачено врагом.
В Минздраве сообщили, что на сегодня 664 объекта уже полностью восстановлены, еще 322 - восстановлены частично. Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили незначительные повреждения.
"Медицинская деятельность не прекращается на большинстве поврежденных объектов: 1 439 из них продолжают функционировать полностью или частично, еще 226 объектов эвакуированы в другие помещения", - добавили в министерстве.
Полная информация об объектах на временно оккупированных территориях пока недоступна из-за отсутствия подтвержденных источников.
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а, саме головне, навіщо?
чи, нас готують, що завтра шмигаль виділить 6 млрд моз?
ну, хай виділяє. чи не виділяє.
шо, нам з того?
шоу голоборотько триває!