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РФ повредила и уничтожила более 2384 объектов медицинской инфраструктуры Украины, из них 308 разрушены полностью, - Минздрав

Поврежденные больницы в Сумской области

С начала полномасштабного вторжения России повреждено или уничтожено 2384 объекта в 781 учреждении здравоохранения Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданская инфраструктура Украины, в частности - учреждения здравоохранения, регулярно подвергается атакам со стороны России. По состоянию на 1 июля 2025 года подтверждено повреждение или полное разрушение 2 384 объекта в составе 781 учреждения здравоохранения. Из них 2 076 объектов получили частичные повреждения, 308 объектов разрушены полностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие потери понесли Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Киевская и Херсонская области.

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Кроме этого, с начала войны уничтожено 278 автомобилей экстренной медицинской помощи, 131 получил повреждения, 80 автомобилей захвачено врагом.

В Минздраве сообщили, что на сегодня 664 объекта уже полностью восстановлены, еще 322 - восстановлены частично. Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили незначительные повреждения.

"Медицинская деятельность не прекращается на большинстве поврежденных объектов: 1 439 из них продолжают функционировать полностью или частично, еще 226 объектов эвакуированы в другие помещения", - добавили в министерстве.

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Полная информация об объектах на временно оккупированных территориях пока недоступна из-за отсутствия подтвержденных источников.

Автор: 

больница (1444) Минздрав (4907) разрушение (168)


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цікаво, кому саме про це https://moz.gov.ua/uk/vidnovlennya-medichnoyi-infrastrukturi-trivaye-poshkodzheni-medzakladi-povertayutsya-do-roboti повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я?
а, саме головне, навіщо?
чи, нас готують, що завтра шмигаль виділить 6 млрд моз?
ну, хай виділяє. чи не виділяє.
шо, нам з того?
шоу голоборотько триває!
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07.07.2025 15:55 Ответить
 
 