Россия повредила и уничтожила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры: уже более тысячи восстановлено

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили и уничтожили более 2300 объектов медицинской инфраструктуры, 305 - разрушены до основания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"2020 медицинских объектов частично повреждены. Больше всего пострадали медучреждения Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей", - отметили в Минздраве.

Кроме больниц, амбулаторий и роддомов, вражеские войска системно атакуют и "скорые". С начала полномасштабного вторжения повреждено 116 автомобилей "экстренки", уничтожено 274 и захвачено еще 80.

"Важно отметить, что благодаря слаженным усилиям государства и международных партнеров уже удалось полностью восстановить 700 медицинских объектов и еще 312 частично, включая критически важные больницы и центры первичной медицинской помощи в прифронтовых областях", - подчеркнули в Минздраве.

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