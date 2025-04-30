Ремонт корпусу "Охматдиту" оцінили у 400 мільйонів. Це більше, ніж планували витратити на скасованому конкурсі торік

Відбудова сучасного корпусу лікарні "Охматдит" коштуватиме близько 396 мільйонів гривень.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів під час брифінгу у лікарні, що відбувся після зустрічі з представниками організацій, які пожертвували кошти на відбудову лікарні, повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно із повідомленням, проєктно-кошторисна документація наразі проходить експертизу, а тендер на капітальний ремонт сучасного корпусу оголосять у Prozorro у першій половині травня. Зовнішні роботи мають завершити взимку.

Фінансуватися капітальний ремонт буде із коштів, зібраних на рахунках БФ "Охматдит — здорове дитинство".

Перед оголошенням тендеру у МОЗ обіцяють провести ринкові консультації з будівельними компаніями, аби залучити до тендеру якомога більше учасників та посприяти конкуренції.

У міністерстві зауважили, що окрім нового корпусу під час атаки 8 липня постраждало ще 4 будівлі: хірургічний, токсикологічний та адміністративний корпуси, а також трансформаторна підстанція. Щодо них також запущені процеси відновлення та проведено ряд тендерів.

"Учасники брифінгу також наголосити, що всі гроші, зібрані на відбудову НДСЛ "Охматдит", а це понад мільярд гривень, будуть використані за призначенням. З цих коштів вже були оплачені роботи з оцінки руйнувань, розробки проєктної документації та проведення захисних робіт. Кожен етап відбудови контролює Рада із відновлення "Охматдиту", – запевнили у МОЗі.

Що відомо про скандал з ремонтом корпусів "Охматдиту"

Як повідомлялося, минулого року Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у липні 2024 року, за зібрані благодійниками кошти.

При цьому фонд вирішив проводити тендер не за правилами закону "Про публічні закупівлі", а у вигляді приватного конкурсу "з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Загалом заявки на участь у цьому відборі подали 14 учасників, їхні цінові пропозиції коливалися від 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (без ПДВ). У підсумку Благодійний фонд "Охматдит" обрав третю найдорожчу пропозицію від ТОВ "Буд-технолоджі" вартістю 307 млн грн (без ПДВ).

При цьому фірма із статутним капіталом 5000 гривень ніколи раніше не брала участі у державних тендерах, а ціни на будматеріали у її заявці подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів, писало видання Наші гроші.

Після скандалу результати цього конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий конкурс на реконструкцію НДСЛ "Охматдит", його умови визначить спеціальна робоча група. Перше засідання цієї робочої групи відбулося наприкінці серпня минулого року, якісь конкретні рішення на ньому не ухвалювались.

Тим часом благодійна організація "Охматдит - здорове дитинство" відмовилася перераховувати зібрані на відновлення корпусів медичного центру кошти на загальну суму 378 млн грн на рахунки самого "Охматдиту".

За даними МОЗ, загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення "Охматдиту" становить приблизно 1,42 млрд грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation (на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі, проте обладнання на 146 млн грн вже надійшло).

Із цих коштів безпосередньо на рахунок "Охматдиту" надійшло понад 337 млн грн (зокрема $1 млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ "Охматдит – здорове дитинство". 320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив із держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд "Таблеточки".