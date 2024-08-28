Рада з відновлення "Охматдиту" шукає шляхи використання зібраних благодійним фондом коштів

Рада з відновлення НДСЛ "Охматдит" шукає шляхів використання коштів, зібраних благодійним фондом "Охмадит" - здорове дитинство".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-країна, про це повідомила голова ради Інна Іваненко за підсумками першої зустрічі з представниками фонду.

"За результатами зустрічі ми вийшли на шлях, наразі немає жодного рішення, але ми хоча б зрозуміли, що можна розмовляти, можна спілкуватися з фондом", - сказала вона.

Також повідомляється, що фонд надав раді документи, які рада вивчить.

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"Ми будемо зараз їх вивчати. Я думаю, що буде ще не одна зустріч із фондом для ухвалення найоптимальнішого рішення, щоб кошти, які лежать у них на рахунках, були використані для відновлення лікарні. Вони запевняють, що кошти лежать у них на рахунках і жодна копійка нікуди не поділася", - розповіла Іваненко.

Як вона наголосила, фонд ""Охматдит" - здорове дитинство" "також зацікавлений у тому, щоб ці кошти були використані саме на "Охматдит"".

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".