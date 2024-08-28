Совет по восстановлению "Охматдета" ищет пути использования собранных благотворительным фондом средств

Совет по восстановлению НДСБ "Охматдет" ищет пути использования средств, собранных благотворительным фондом "Охмадит" - здорове дитинство".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-страна, об этом сообщила председатель совета Инна Иваненко по итогам первой встречи с представителями фонда.

"По результатам встречи мы вышли на путь, пока нет никакого решения, но мы хотя бы поняли, что можно разговаривать, можно общаться с фондом", - сказала она.

Также сообщается, что фонд предоставил совету документы, которые совет изучит.

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"Мы будем сейчас их изучать. Я думаю, что будет еще не одна встреча с фондом для принятия оптимального решения, чтобы средства, которые лежат у них на счетах, были использованы для восстановления больницы. Они уверяют, что средства лежат у них на счетах и ни одна копейка никуда не делась", - рассказала Иваненко.

Как она подчеркнула, фонд ""Охмадит" - здорове дитинство" "также заинтересован в том, чтобы эти средства были использованы именно на "Охматдет"".

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охмадит - здорове дитинство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".