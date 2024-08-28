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Совет по восстановлению "Охматдета" ищет пути использования собранных благотворительным фондом средств

Наслідки удару по Охматдиту

Совет по восстановлению НДСБ "Охматдет" ищет пути использования средств, собранных благотворительным фондом "Охмадит" - здорове дитинство".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-страна, об этом сообщила председатель совета Инна Иваненко по итогам первой встречи с представителями фонда.

"По результатам встречи мы вышли на путь, пока нет никакого решения, но мы хотя бы поняли, что можно разговаривать, можно общаться с фондом", - сказала она.

Также сообщается, что фонд предоставил совету документы, которые совет изучит.

Также читайте: Благотворительный фонд, собравший более 300 млн после атаки на "Охматдет", не хочет переводить средства, - директор больницы Жолнер

"Мы будем сейчас их изучать. Я думаю, что будет еще не одна встреча с фондом для принятия оптимального решения, чтобы средства, которые лежат у них на счетах, были использованы для восстановления больницы. Они уверяют, что средства лежат у них на счетах и ни одна копейка никуда не делась", - рассказала Иваненко.

Как она подчеркнула, фонд ""Охмадит" - здорове дитинство" "также заинтересован в том, чтобы эти средства были использованы именно на "Охматдет"".

Читайте также: Минздрав утвердил Совет по восстановлению "Охматдета".

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охмадит - здорове дитинство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".

Автор: 

ОХМАТДЕТ (243) восстановления (144)


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Топ комментарии
+8
шукає шляхи як вкрасти
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28.08.2024 13:25
+8
Рада з відновлення "Охматдиту" шукає шляхи РОЗПИЛУ зібраних благодійним фондом коштів.
В це можу повірити.
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28.08.2024 13:31
+7
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28.08.2024 13:38
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шукає шляхи як вкрасти
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28.08.2024 13:25 Ответить
Я правильно розумію, що гроші вже вкрали?
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28.08.2024 13:26 Ответить
Рада з відновлення "Охматдиту" шукає шляхи РОЗПИЛУ зібраних благодійним фондом коштів.
В це можу повірити.
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28.08.2024 13:31 Ответить
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28.08.2024 13:38 Ответить
ото чухається як в пса на ціпку, слина тече, катлета пахне - розум затьмарюється
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28.08.2024 13:31 Ответить
Яка висока довіра до влади, всі 100% впевнені, що гроші або вже вкрали, або шукають можливість вкрасти. Ніхто навіть не подумав, що влада діятиме чесно. Будь-який європейський уряд уже пішов би у відставку, наші тільки пишаються.
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28.08.2024 13:40 Ответить
Більше того, таким урядом пишаються 73% "насєлєнія".
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28.08.2024 14:14 Ответить
Будь-якою нашою владою пишаються на початку понад 70%, і все закінчують 5-10%.
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28.08.2024 15:20 Ответить
то там кудрицький знову шукає бабло?
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28.08.2024 13:53 Ответить
Вже шкодую що скинув туди гроші.
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28.08.2024 14:05 Ответить
Шлях один: 'на абналічьку"!
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28.08.2024 14:18 Ответить
Яким шляхом не піти-всі ведуть собі в карман.В корупційному болоті чесних шляхів немає!
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28.08.2024 14:22 Ответить
ну як раду створили, то тепер напевне пристроять кошти "за призначенням", сцуки
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28.08.2024 14:37 Ответить
 
 