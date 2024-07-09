Директор Охматдиту виступив перед Радбезом ООН: "Крики долинали з-під завалів, це було пекло"

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Головне з виступу директора Охматдиту:

"На момент атаки в лікарні проводили три складні операції"

Учора о 9:52 пролунала повітряна тривога. Лікарня зупинила роботу і почала евакуювати пацієнтів в укриття. Це досить складний процес, особливо для дітей, які перебувають у реанімації. І через два з половиною роки війни Росії проти України наш персонал зробив усе для того, щоб під час кожної атаки ми могли зберігати життя і мінімізувати смерті. Наразі вчора понад 600 пацієнтів і майже така ж кількість працівників лікарні перебували в лікарні. Діти були на крапельницях, діалізі, в реанімаціях. На додаток до цього, на момент атаки проводили три складні операції в операційних. І те, що сталося, поставило під загрозу життя цих людей.

"Крики долинали з-під завалів, це було пекло"

О 10:42 ми почули потужний вибух. Земля затряслася і стіни затремтіли. Діти й дорослі почали кричати, плакати від страху. І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули, як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів. Унаслідок атаки понад 300 осіб було поранено, серед яких вісім дітей.

Двоє дорослих загинули, один із них був працівником нашої лікарні, це був молодий лікар. Ми евакуювали пацієнтів, які покладаються на системи підтримання життя, ми евакуювали більше ніж 600 пацієнтів, більше ніж 100 із них були переведені в інші лікарні. І евакуація триває. Наш персонал також був доставлений до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології було повністю зруйновано. Також було знищено лабораторію.

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"Ми ще довго відчуватимемо наслідки атаки"

Ця атака матиме довгострокові наслідки, пацієнти не матимуть належної допомоги, і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не надаватимуться в найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які перебували там, відчуватимуть наслідки ще довгий час.

"Лікарі намагалися врятувати пацієнтів навіть після вибухів"

У підсумку хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин — нападати на такий об'єкт і на таких людей — це поза людяністю. Наші лікарі й наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками й після того, як усе було вражено, навіть попри сирени.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.