На відновлення "Охматдиту" використали 36 мільйонів із зібраних 1,4 мільярда. На що пішли гроші?

Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетної атаки 8 липня 2024 року, загалом досягли 36,2 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адамов на бритфінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Проте зазначу, що 10,5 млн грн від благодійного фонду "Таблеточки" – це саме ці гроші, які використані першочергово обов'язково на боротьбу з наслідками атаки. Фонд "Таблеточки" постійно допомагає "Охматдиту", це стосується паралельних процесів: інструментів, або ліків, або комп'ютерним забезпеченням, але це не стосується відбудови, тому цей процес, він онлайн", – пояснив Адамов.

Він розповів, що загалом 21,1 млн грн було витрачено або закладено в контракти "Охмадитом" на наступне:

процесно-проєктну документацію для нового корпусу (13,7 млн грн),

вентиляційну систему (3,8 млн грн),

технічний нагляд нового корпусу (46,2 тис. грн),

науково-проєктну документацію для третього та дев'ятого корпусу (946,4 тис. грн і 200,2 тис. грн відповідно),

2,4 млн грн витрачено для процесно-проєктної документації для трансформаторної підстанції.

Крім того, 4,6 млн грн вже витрачено або закладено в контракти з коштів, наданих United24:

4,5 млн грн – на протиаварійні та консерваційні роботи в третьому корпусі,

29,9 тис. грн – авторський нагляд третього корпусу,

49,9 тис. грн – технагляд.

Ще 10,5 млн грн були надані фондом "Таблеточки":

2,9 млн грн витрачено на передпроєктне обстеження (новий корпус),

7,2 млн грн – на протиаварійні роботи (новий корпус),

51,9 тис. – на технагляд нового корпусу,

273,6 тис. грн – на облікову документацію дев'ятого корпусу.

Наразі на фінальній стадії знаходиться розробка проєктно-кошторисної документації на відновлення нового корпусу, яка проходить держекспертизу. Капітальний ремонт фінансуватиметься завдяки коштам, зібраним БФ "Охматдит – здорове дитинство".

За словами Адамова, загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення "Охматдиту" складає приблизно 1,42 млрд грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation (на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі, проте обладнання на 146 млн грн вже надійшло).

Із цих коштів безпосередньо на рахунок "Охматдиту" надійшло понад 337 млн грн (зокрема $1 млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ "Охматдит – здорове дитинство". 320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив із держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд "Таблеточки".

Удар Росії по "Охматдиту"

Нагадаємо, зранку 8 липня 2024 рокуросійські військові завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Внаслідок російської атаки було пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що також були пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Відновлення "Охматдиту"

На початку березня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл 3,3 млрд грн для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Серед них – відновлення пошкодженої внаслідок ворожого удару дитячої лікарні "Охматдит".

Улітку минулого року "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у липні 2024 року, за зібрані благодійниками кошти.

При цьому "Охматдит" вирішив проводити тендер не за правилами закону "Про публічні закупівлі", а у вигляді приватного конкурсу "з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Загалом заявки на участь у цьому відборі подали 14 учасників, їхні цінові пропозиції коливалися від 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (без ПДВ). У підсумку благодійний фонд "Охматдиту" обрав третю найдорожчу пропозицію від ТОВ "Буд-технолоджі" вартістю 307 млн грн.

При цьому фірма із статутним капіталом 5000 гривень ніколи раніше не брала участі у державних тендерах, а ціни на будматеріали у її заявці подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів, писало видання Наші гроші.

Після скандалу результати цього конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий конкурс на реконструкцію НДСЛ "Охматдит", його умови визначить спеціальна робоча група. Перше засідання цієї робочої групи відбулося наприкінці серпня минулого року, якісь конкретні рішення на ньому не ухвалювались.

Тим часом благодійна організація "Охматдит – здорове дитинство" відмовилася перераховувати зібрані на відновлення корпусів медичного центру кошти на загальну суму 378 млн грн на рахунки самого "Охматдиту", вони досі знаходяться на рахунках цієї організації.

Кошти на відновлення лікарні також збирали через платформу United24, повідомлялося про зібрані понад 250 млн грн, вони знаходяться на рахунках МОЗ. Крім того, Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні "Охматдит".