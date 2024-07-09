Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення "Охматдиту". Благодійники вже зібрали у 2,5 раза більше (оновлено)

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії 8 липня отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

"Держава повністю відбудує "Охматдит". Починаємо роботи вже зараз. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови", – наголосив прем’єр.

Також Шмигаль подякував усім, хто допомагав боротися з наслідками російського удару –рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу.

"Особлива подяка усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь "Охматдиту" через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні", – зазначив голова уряду.

Водночас звичайні українці та український бізнес вже зібрали через фандрейзингову платформу United24 понад 250 мільйонів гривень для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, повідомив співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у Telegram.

Він уточнив, що до збору коштів долучилися 250 тисяч благодійників, зібрати необхідну суму вдалося менш ніж за добу.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня російські військові завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що також пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених.