Росія пошкодила і знищила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури: вже понад тисячу відновлено

З початку повномасштабного вторгення російські війська пошкодила і знищила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури, 305 - зруйновані вщент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"2020 медичних об'єктів частково пошкоджені. Найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя", - зазначили у МОЗ.

Окрім лікарень, амбулаторій та пологових будинків, ворожі війська системно атакують і "швидкі". Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 116 автівок "екстренки", знищено 274 та захоплено ще 80.

"Важливо відзначити, що завдяки злагодженим зусиллям держави та міжнародних партнерів вже вдалося повністю відновити 700 медичних об’єктів та ще 312 частково, включаючи критично важливі лікарні та центри первинної медичної допомоги у прифронтових областях", - підкреслили у МОЗ.

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