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Рашисты 1600 раз атаковали объекты здравоохранения, 230 - разрушены до основания, - Ляшко

Поврежденные больницы в Сумской области

Россия совершила 1600 атак на объекты здравоохранения, 230 разрушены настолько, что восстановить их невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы имеем уже более 1600 атак на объекты здравоохранения. Объектом мы называем один корпус больницы, не юридическое лицо. 230 объектов так разрушены, что мы их уже не восстановим. Нужно новое строительство. И это только то, что подконтрольно сейчас правительству Украины. А что на оккупированных территории - мы пока не владеем информацией", - сказал Ляшко.

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Автор: 

медицина (2529) обстрел (28352) Ляшко Виктор (1367)


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05.07.2025 11:59 Ответить
Це,быдло зелена,на хрена вилізло
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05.07.2025 12:47 Ответить
 
 