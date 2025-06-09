Ремонт в "Охматдете" планируют завершить до конца этого года, - Ляшко

Полный ремонт "Охматдета" планируют завершить до конца этого года.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас продолжаются замеры и заказ необходимых материалов, чтобы завершить строительство до конца этого года - это точно. В то же время мы обращаемся с просьбой и работаем с командой над тем, чтобы все фасадные работы были завершены еще до наступления холодов, ориентировочно конец октября, начало ноября", - рассказал Ляшко.

Он уточнил, что фасадные работы - это именно монтаж светопрозрачных конструкций, полная замена окон, параллельно внутри здания продолжаются строительные работы: монтируются инженерные сети, система вентиляции, кислородоснабжения и другие системы. Кроме того, восстанавливается все, что было повреждено в результате террористического акта прошлого года.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

Добавим, что в начале октября стало известно, что поврежденный в результате российского обстрела корпус "Охматдета" не отремонтируют в этом году, объявлен тендер на его зимнюю консервацию.

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