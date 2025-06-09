Ремонт в "Охматдиті" планують завершити до кінця цього року, - Ляшко

Повний ремонт "Охматдиту" планують завершити до кінця цього року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз тривають заміри та замовлення необхідних матеріалів, щоб завершити будівництво до кінця цього року — це точно. Водночас ми звертаємося з проханням і працюємо з командою над тим, щоб усі фасадні роботи були завершені ще до настання холодів, орієнтовно кінець жовтня, початок листопада", - розповів Ляшко.

Він уточнив, що фасадні роботи - це саме монтаж світлопрозорих конструкцій, повна заміна вікон, паралельно всередині будівлі тривають будівельні роботи: монтуються інженерні мережі, система вентиляції, киснепостачання та інші системи. Окрім того, відновлюється все, що було пошкоджено внаслідок терористичного акту минулого року.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Додамо, що на початку жовтня стало відомо, що пошкоджений внаслідок російського обстрілу корпус "Охматдиту" не відремонтують цього року, оголошено тендер на його зимову консервацію.

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