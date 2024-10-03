"Охматдит" цьогоріч вже не відремонтують. Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн, - ЗМІ

Дитячу лікарню "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ 8 липня, не відремонтують цього року.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Так, 30 вересня 2024 року лікарня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн.

Кінцевий строк подачі тендерних пропозиції 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд будуть за кошти БФ "Таблеточки".

Першочергові протиаварійні роботи із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні мають виконати до 15 листопада.

"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", - заявив в.о. гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.

У МОЗ заявили, що "нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами "НДІпроектреконструкція" передали лікарні "Охматдит" технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП "Укрдержекспертиза"".

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

