"Охматдит" цьогоріч вже не відремонтують. Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн, - ЗМІ
Дитячу лікарню "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ 8 липня, не відремонтують цього року.
Про це повідомляє видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.
Так, 30 вересня 2024 року лікарня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн.
Кінцевий строк подачі тендерних пропозиції 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд будуть за кошти БФ "Таблеточки".
Першочергові протиаварійні роботи із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні мають виконати до 15 листопада.
"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", - заявив в.о. гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.
У МОЗ заявили, що "нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами "НДІпроектреконструкція" передали лікарні "Охматдит" технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП "Укрдержекспертиза"".
Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.
Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"
Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.
У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".
Пам'ятаєте на початку війни патрони до АК продавались за ціною майже два доллари штука. Зараз ціни засекретили. Пірати Сомалі навіть не уявляють на яких грошах сидять, досить лишень попасти в країну мрій.
ЖРіТЄ, РЖіТЄ шлунки довбані
Треба законсервувати прибирання в хаті до листопада і витребувати від дружини 10000 грн. на консервацію (віскі).
так ніяких мільйонів не напасешся, можна збудувати нове
Проти них навіть риги здаються святими та божими.
до війни зимою будувалось багато будинків
в "ЗЕКУЄТЬКРАДІТ"
* рашисти завдають удару по Охмадиту, є значні руйнування.
* Потужна ініціативність громадян та бізнесу. На один із рахунків вносять понад 300 мільйонів гривень. Сумарно на різних платформах та від західних союзників зібрано або гарантовано понад мільярд. Також Фонд Петра Порошенка готовий взяти на себе значну частину відновлення за власний кошт
* zелені виродки в купі з друзями Zеленського із Ге+Ге хочуть розкрасти ці гроші. На першому отриманому транші лівий злодійський фонд zелених мародерів планує украсти приблизно половину коштів через компанію, близьку до лідерів партії слуг (уже була звинувачена в розкраданнях).
* Вибухає скандал. Zе-гопота ніби поступається, міністр щось обіцяє: що злодійський фонд проженуть, проведуть чесний конкурс через Прозорро.
* Друзів Zеленського від корита відганяти не має права ніхто, навіть, коли ці виродки мародерять на хворих дітях. Злодійський фонд і далі всім керує, а відсторонюють директора Охмадиту й попереджають міністра. Гроші потрохи стиха дерибанять дружки Zеленського. Фонд Порошенка не допускають до відновлення, хоча вони вкладають власні гроші.
* Осінь, жовтень. Жодних робіт за зібрані кошти не виконано. Лікарняні корпуси продовжують руйнуватися. Дітей з рядом важких захворювань і унікальних спеціалістів розпорошили по інших клініках.
* Наближається зима. Щоб пошкоджені корпуси остаточно не доруйнувалися та не прийшли в цілковито непридатний стан, потрібна зимова консервація. Спеціалісти оцінили її вартість у 10 мільйонів гривень. Розпорядником коштів і замовником для цих робіт і надалі залишаються дружки й подільники Zеленського.
== Зараз ми перебуваємо тут==
* Очікувано, що вартість консервації в листопаді зросте приблизно до 80-100 мільйонів. Буде вибрана фірма, яка ніколи нічого подібного не робила, але має серед засновників слуг Zеленського.
* На момент планованого початку робіт виявиться, що гроші в фонді кудись потрачені... перепрошую, "пішли на необхідні організаційні заходи". З бюджету будуть виділені нові кошти. Через початок зими, блекаути ще що завгодно навіть консервація не буде проведена.
* На весну пошкоджені корпуси будуть у критичному стані, появиться грибок, для медзакладу вони будуть визнані більше непридатними й підлягатимуть знесенню. Кошти з бюджету також кудись зникнуть.
* Далі - дайте Zеленському ще один термін і ця історія приросте ще кількома нулями у вартості, хоча ніщо відновлено не буде.
До речі, за цією самою схемою ця zелена погань робить і зробить усю країну. Ну, що? Зробили себе разом? Забув ще нагадати. За попередніми соцопитуваннями 54% українчиків довіряли тому Zе, а 70% хочуть, щоб він правив до кінця війни... Я більше не оптиміст...
А ви війна, війна.
Ніяк не вирішать кому красти та скільки.