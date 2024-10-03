УКР
3 684 45

"Охматдит" цьогоріч вже не відремонтують. Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн, - ЗМІ

Охматдит у 2024 році не відремонтують

Дитячу лікарню "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ 8 липня, не відремонтують цього року.

Про це повідомляє видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Так, 30 вересня 2024 року лікарня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн.

Кінцевий строк подачі тендерних пропозиції 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд будуть за кошти БФ "Таблеточки".

Першочергові протиаварійні роботи із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні мають виконати до 15 листопада.

"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", - заявив в.о. гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.

У МОЗ заявили, що "нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами "НДІпроектреконструкція" передали лікарні "Охматдит" технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП "Укрдержекспертиза"".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада з відновлення "Охматдиту" шукає шляхи використання зібраних благодійним фондом коштів

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Також читайте: Протягом місяця буде завершено експертизу пошкоджень в "Охматдиті", - Шмигаль

+28
Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн
03.10.2024 15:50
+24
20 млн на весняну розконсервацію !!
03.10.2024 15:54
+13
Не відкриють? Не біда? Спи₴димо на консервації(?!?!?!)
03.10.2024 15:56
Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн
03.10.2024 15:50
03.10.2024 16:09
скільки в тому будинку вікон, що за 10 мільйонів не можна їх замінити?
03.10.2024 16:59
20 млн на весняну розконсервацію !!
03.10.2024 15:54
03.10.2024 16:58
ви забули ще 10 на охорону консервації
03.10.2024 17:00
Ще весь цей час, буде "потужно" працювати наглядова рада чи комісія
03.10.2024 17:19
Не відкриють? Не біда? Спи₴димо на консервації(?!?!?!)
03.10.2024 15:56
Тендери в розгарі
03.10.2024 15:56
Зато ніхто не пролітає
03.10.2024 16:06
Непогані такі роботи по закриттю прорізів вікон та дверей за 10млн.
Пам'ятаєте на початку війни патрони до АК продавались за ціною майже два доллари штука. Зараз ціни засекретили. Пірати Сомалі навіть не уявляють на яких грошах сидять, досить лишень попасти в країну мрій.
03.10.2024 15:58
Прорізи віко та дверей фаерою там вже давно закриті.
03.10.2024 16:04
Ще краще . Меньше роботи за ті ж самі гроші
03.10.2024 16:10
03.10.2024 16:51
Зелені мразоти!!!
03.10.2024 16:06
Якщо не вжається вкоасти то сенсу ремонтувати не бачать
03.10.2024 16:06
А чого від них ще очікувати?"Слуги народу " це злодії в "законі".Зібрання іхньої фракції інакше як сходняком язик не повертається назвати.
03.10.2024 16:07
Учитесь, Шура.(с) 10 лямов на фанэру окна забить. Потужно.
03.10.2024 16:11
Бендер відпочиває
03.10.2024 16:23
Це навіть круче, чим на "ремонт провала"!
03.10.2024 16:26
Ай МАЛАДЕЦ, КРАСАВА!!! Прості пересічні лохи, якими зелені бандоси вважають звичайне населення країни, ніколи б не доперли до такої елементарної і ефективної схеми тириння бандосною владою державних коштів в особливо великих розмірах.
03.10.2024 16:13
Почём через "Таблеточки" сейчас будут (к примеру) яйца?
03.10.2024 16:13
Ну что, избииатели зеледента, вы и этим довольны?
03.10.2024 16:16
за три місяці можна було новий збудувати.
ЖРіТЄ, РЖіТЄ шлунки довбані
03.10.2024 16:19
По факту гроші знову підуть на асфальт. Неякісний асфальт буде закатаний у дворі лікарні.
03.10.2024 16:20
на весну ще 15 на розконсервацію
03.10.2024 16:22
теж варіант..., навіть непогано виглядає...
03.10.2024 16:22
Мля! А так такі працює?!
Треба законсервувати прибирання в хаті до листопада і витребувати від дружини 10000 грн. на консервацію (віскі).
03.10.2024 16:22
Будівельна мафія рулить...
03.10.2024 16:38
10 на консервацію, потім ще на охорону, відеокамери, освітлення.., 20 на розконсервацію,
так ніяких мільйонів не напасешся, можна збудувати нове
03.10.2024 16:43
Вони будуть жерти в три горла, доки ми будемо їм дозволяти!
03.10.2024 16:44
Чи була в Україні більш цинічна і злодійська влада чим ця банда зелених покидьків?
Проти них навіть риги здаються святими та божими.
03.10.2024 16:46
Ця музика буде вічною, якщо вчасно не змінить батарейку.
03.10.2024 17:12
03.10.2024 17:14
******* технології дозволяють будувати взимку, особливо враховуючи наші теплі зими,
до війни зимою будувалось багато будинків
03.10.2024 17:17
Не знаю чи дійсно це вартує 10млн., але точно знаю, що є конкретні прізвища тих (не раз написані волонтерами+журналістами) хто винен в корупційному затягуванні ремонту. От нехай вони і платять зі своєї кишені! Але ж ні, вони гарантовано отримають премії. А мають сидіти в камері і спостерігати на конфіскацію їх майна.
03.10.2024 17:19
зимова консервація. весняна пісня. літній відпочинок. осіннє прозріння. і так - по колу.
03.10.2024 17:26
Лідор невідчепитья поки усі кошти *************
03.10.2024 17:44
потім переіменують
в "ЗЕКУЄТЬКРАДІТ"
03.10.2024 18:12
Одна із схем руйнування (розвалу) країни:

* рашисти завдають удару по Охмадиту, є значні руйнування.

* Потужна ініціативність громадян та бізнесу. На один із рахунків вносять понад 300 мільйонів гривень. Сумарно на різних платформах та від західних союзників зібрано або гарантовано понад мільярд. Також Фонд Петра Порошенка готовий взяти на себе значну частину відновлення за власний кошт

* zелені виродки в купі з друзями Zеленського із Ге+Ге хочуть розкрасти ці гроші. На першому отриманому транші лівий злодійський фонд zелених мародерів планує украсти приблизно половину коштів через компанію, близьку до лідерів партії слуг (уже була звинувачена в розкраданнях).

* Вибухає скандал. Zе-гопота ніби поступається, міністр щось обіцяє: що злодійський фонд проженуть, проведуть чесний конкурс через Прозорро.

* Друзів Zеленського від корита відганяти не має права ніхто, навіть, коли ці виродки мародерять на хворих дітях. Злодійський фонд і далі всім керує, а відсторонюють директора Охмадиту й попереджають міністра. Гроші потрохи стиха дерибанять дружки Zеленського. Фонд Порошенка не допускають до відновлення, хоча вони вкладають власні гроші.

* Осінь, жовтень. Жодних робіт за зібрані кошти не виконано. Лікарняні корпуси продовжують руйнуватися. Дітей з рядом важких захворювань і унікальних спеціалістів розпорошили по інших клініках.

* Наближається зима. Щоб пошкоджені корпуси остаточно не доруйнувалися та не прийшли в цілковито непридатний стан, потрібна зимова консервація. Спеціалісти оцінили її вартість у 10 мільйонів гривень. Розпорядником коштів і замовником для цих робіт і надалі залишаються дружки й подільники Zеленського.

== Зараз ми перебуваємо тут==

* Очікувано, що вартість консервації в листопаді зросте приблизно до 80-100 мільйонів. Буде вибрана фірма, яка ніколи нічого подібного не робила, але має серед засновників слуг Zеленського.

* На момент планованого початку робіт виявиться, що гроші в фонді кудись потрачені... перепрошую, "пішли на необхідні організаційні заходи". З бюджету будуть виділені нові кошти. Через початок зими, блекаути ще що завгодно навіть консервація не буде проведена.

* На весну пошкоджені корпуси будуть у критичному стані, появиться грибок, для медзакладу вони будуть визнані більше непридатними й підлягатимуть знесенню. Кошти з бюджету також кудись зникнуть.

* Далі - дайте Zеленському ще один термін і ця історія приросте ще кількома нулями у вартості, хоча ніщо відновлено не буде.

До речі, за цією самою схемою ця zелена погань робить і зробить усю країну. Ну, що? Зробили себе разом? Забув ще нагадати. За попередніми соцопитуваннями 54% українчиків довіряли тому Zе, а 70% хочуть, щоб він правив до кінця війни... Я більше не оптиміст...
03.10.2024 18:36
Хахаха. Я то думал что уже как минимум реконструкция полным ходом идёт... А в шапито все как обычно.
03.10.2024 19:23
а ви знали, що проектна документація на відновлення Охматдиту коштує 3 мільйони гривень?
03.10.2024 22:07
За три місяці НІЧОГО.
А ви війна, війна.
Ніяк не вирішать кому красти та скільки.
03.10.2024 20:53
От і все , до наступної притомної влади , у нас Охматдиту не буде , бо зелені гроші вкрали. То де зараз лікувати важкохворих діточок ?
03.10.2024 21:06
 
 